О нас

Состоялся летний экологический лагерь под названием "Защитим газелей!"

Состоялся летний экологический лагерь под названием "Защитим газелей!" В Гёйгёльском районе состоялся очередной экологический летний лагерь под названием "Защитим газелей!" для просвещения и развития молодежи в рамках программы "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа", инициатором которой является вице-президент
Внутренняя политика
16 июля 2024 г. 14:09
Состоялся летний экологический лагерь под названием Защитим газелей!

В Гёйгёльском районе состоялся очередной экологический летний лагерь под названием "Защитим газелей!" для просвещения и развития молодежи в рамках программы "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Как сообщает Report, в лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), приняли участие в целом 30 школьников из Гёйгёльского, Гянджинского и Самухского районов.

Основная цель проведения экологического летнего лагеря под названием "Защитим газелей!" – воспитание молодого поколения, проживающего на территории реинтродукции газелей, в том числе в местах, близких к их естественной среде обитания.

В ходе лагеря школьники приняли участие в презентациях о повадках газелей, истории их заселения в нашей стране, ареалах их распространения и роли в природе, работе и успехе в деле восстановления популяции редкого вида, тренингах и экскурсиях, а также присоединились к различным экологическим конкурсам и развлекательным викторинам на тему окружающей среды. Были проведены межкомандные экологические игры с детьми на природе, занятия по определению представителей фауны по следам, разъяснены правила безопасности на природных территориях.

В завершение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что программа "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа" была запущена Фондом Гейдара Алиева в 2010 году и в настоящее время успешно реализуется в рамках совместного сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и представительства WWF в Азербайджане. За эти годы 370 газелей были реинтродуцированы из Ширванского национального парка в исторически обитаемые места в Азербайджане и Грузии, проводятся их постоянный мониторинг и работы по охране. Одним из основных направлений программы, предусматривающей увеличение численности газелей и их охрану, является повышение осведомленности общественности. Для этого важны такие летние лагеря, организуемые для школьников. В результате успешной работы установлено, что численность газелей в Азербайджане составляет до 9 тыс. голов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Ceyranları qoruyaq!” ekoloji yay düşərgəsi keçirilib

Другие новости из категории

Погибшему военнослужащему может быть присвоен статус шехида
Погибшему военнослужащему может быть присвоен статус шехида
16 июля 2024 г. 13:08
В Загатале простились с погибшим в Кяльбаджаре военнослужащим
ФотоВ Загатале простились с погибшим в Кяльбаджаре военнослужащим
16 июля 2024 г. 12:51
Население Нахчывана увеличилось
Население Нахчывана увеличилось
16 июля 2024 г. 10:10
Новый глава исполнительной власти Дашкесана представлен общественности
Новый глава исполнительной власти Дашкесана представлен общественности
15 июля 2024 г. 20:59
Начался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный Yay Fest
ФотоНачался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный "Yay Fest"
15 июля 2024 г. 20:11
Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
15 июля 2024 г. 17:17
Председатель ЦИК: Мы не сторонники частой смены экспертных групп
Председатель ЦИК: Мы не сторонники частой смены экспертных групп
15 июля 2024 г. 17:01
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах
15 июля 2024 г. 16:45
Утвержден порядок подготовки итоговых протоколов избирательных комиссий о результатах голосования
Утвержден порядок подготовки итоговых протоколов избирательных комиссий о результатах голосования
15 июля 2024 г. 16:32
Глава ЦИК: На парламентских выборах утверждены кандидатуры 261 человека
Глава ЦИК: На парламентских выборах утверждены кандидатуры 261 человека
15 июля 2024 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi