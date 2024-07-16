Состоялся летний экологический лагерь под названием "Защитим газелей!"

В Гёйгёльском районе состоялся очередной экологический летний лагерь под названием "Защитим газелей!" для просвещения и развития молодежи в рамках программы "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа", инициатором которой является вице-президент

В Гёйгёльском районе состоялся очередной экологический летний лагерь под названием "Защитим газелей!" для просвещения и развития молодежи в рамках программы "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Как сообщает Report, в лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), приняли участие в целом 30 школьников из Гёйгёльского, Гянджинского и Самухского районов.

Основная цель проведения экологического летнего лагеря под названием "Защитим газелей!" – воспитание молодого поколения, проживающего на территории реинтродукции газелей, в том числе в местах, близких к их естественной среде обитания.

В ходе лагеря школьники приняли участие в презентациях о повадках газелей, истории их заселения в нашей стране, ареалах их распространения и роли в природе, работе и успехе в деле восстановления популяции редкого вида, тренингах и экскурсиях, а также присоединились к различным экологическим конкурсам и развлекательным викторинам на тему окружающей среды. Были проведены межкомандные экологические игры с детьми на природе, занятия по определению представителей фауны по следам, разъяснены правила безопасности на природных территориях.

В завершение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что программа "Реинтродукция газелей в исторические места Кавказа" была запущена Фондом Гейдара Алиева в 2010 году и в настоящее время успешно реализуется в рамках совместного сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и представительства WWF в Азербайджане. За эти годы 370 газелей были реинтродуцированы из Ширванского национального парка в исторически обитаемые места в Азербайджане и Грузии, проводятся их постоянный мониторинг и работы по охране. Одним из основных направлений программы, предусматривающей увеличение численности газелей и их охрану, является повышение осведомленности общественности. Для этого важны такие летние лагеря, организуемые для школьников. В результате успешной работы установлено, что численность газелей в Азербайджане составляет до 9 тыс. голов.