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Состоялся круглый стол, посвященный 105-летию освобождения города Баку

Состоялся круглый стол, посвященный 105-летию освобождения города Баку 15 сентября в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялся "круглый стол", посвященный 105-летию освобождения города Баку.
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 20:46
Состоялся круглый стол, посвященный 105-летию освобождения города Баку

15 сентября в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялся круглый стол, посвященный 105-летию освобождения города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы и суверенитета нашей Родины, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие на мероприятии рассказали о дружественных и братских отношениях между Азербайджаном и Турцией, успешном развитии этих связей, об исторической значимости вступления 15 сентября 1918 года Кавказской Исламской Армии под командованием Нуру-паши и Азербайджанского корпуса в Баку и освобождения города от армяно-большевистской оккупации.

Было отмечено, что братская страна оказала Азербайджану моральную и политическую поддержку как в период оккупации наших земель, так и в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года и увенчавшейся славной победой нашей страны под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Мероприятие завершилось показом видеоролика, посвященного 105-летию освобождения города Баку.

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Версия на английском языке ФотоRound table on 105th anniversary of Baku's liberation held
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının azad edilməsinin 105 illiyi ilə əlaqədar "dəyirmi masa" keçirilib

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