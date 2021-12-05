Состоялся IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев

Сегодня по случаю Международного дня волонтера прошел IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев.

Сегодня по случаю Международного дня волонтера прошел IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев.

Как передает Report, в нем приняли участие более 1 000 активных членов из 20 волонтерских организаций.

Вначале волонтеры в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиев и возложили цветы к его могиле. Затем посетили Аллею шехидов, почтив память павших за территориальную целостность Азербайджана.

Форум, проходящий в Бакинском Конгресс-центре, открылся выставкой волонтерских организаций, действующих в стране. Информация о деятельности азербайджанских волонтеров в различных сферах была размещена на индивидуальных стендах 20 организаций. На территории выставки прошли развлекательные и интеллектуальные игры для волонтеров, а по инициативе волонтеров были организованы небольшие флешмобы.