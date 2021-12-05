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Состоялся IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев

Состоялся IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев Сегодня по случаю Международного дня волонтера прошел IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев.
Внутренняя политика
5 декабря 2021 г. 16:13
Состоялся IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев

Сегодня по случаю Международного дня волонтера прошел IV Форум солидарности азербайджанских добровольцев.

Как передает Report, в нем приняли участие более 1 000 активных членов из 20 волонтерских организаций.

Вначале волонтеры в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиев и возложили цветы к его могиле. Затем посетили Аллею шехидов, почтив память павших за территориальную целостность Азербайджана.

Форум, проходящий в Бакинском Конгресс-центре, открылся выставкой волонтерских организаций, действующих в стране. Информация о деятельности азербайджанских волонтеров в различных сферах была размещена на индивидуальных стендах 20 организаций. На территории выставки прошли развлекательные и интеллектуальные игры для волонтеров, а по инициативе волонтеров были организованы небольшие флешмобы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Könüllülərinin IV Həmrəylik Forumu keçirilib

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