Состоялся Форум сотрудничества НПО с участием аксакалов и ветеранов

Сегодня в Международном центре мугама состоялся Форум сотрудничества неправительственных организаций с участием аксакалов и ветеранов.

Сегодня в Международном центре мугама состоялся Форум сотрудничества неправительственных организаций с участием аксакалов и ветеранов.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заведующий сектором отдела Администрации президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникациям Вусал Гулиев, председатель Совета аксакалов Азербайджана Эльдар Гулиев, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Фатма Саттарова, депутаты Милли Меджлиса, представители неправительственных организаций, в которых представлены аксакалы и ветераны.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память об отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.

Выступивший В.Гулиев отметил, что государство уделяет большое внимание аксакалам и ветеранам.

Он отметил необходимость усиления деятельности НПО в регионах: "Сегодня есть некоторые волнующие наше общество проблемы. Нас беспокоят проблемы с образованием девочек, наркоманией. В связи с этими вопросами у этих организаций также имеются определенные задачи".

Председатель Совета аксакалов Азербайджана сказал, что в результате 44-дневной Отечественной войны была восстановлена территориальная целостность нашей страны: "Сегодня на этих землях проводятся большие реконструкционно-восстановительные работы. Уверен, что в этом году наши граждане вернутся на отчие земли".

Э.Гулиев также коснулся некоторых проблем. Он отметил, что сейчас 35 из каждых 100 браков в Азербайджане распадается: "Раньше число разводов было не столь высоким. "Наши аксакалы говорили своим дочерям, будь счастлива в доме, куда ты выходишь замуж, и живи там до конца своей жизни. А сыновьям говорили, что женщина, на которой ты женился - твоя честь, достоинство. Сегодня у нас есть молодежь, пораженная наркоманией. Это тоже следует пресекать".

Председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Фатма Саттарова отметила, что Азербайджан стоит на плечах своих героев: "Земля Азербайджана очень плодородная, поэтому некоторые посягали на нее. Сейчас у нас есть сильная армия. Мы доказали это в 44-дневной войне. Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев усилил армию и освободил наши земли от оккупации".

Мероприятие продолжилось выступлениями.