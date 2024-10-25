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Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР Состоялось очередное заседание осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Внутренняя политика
25 октября 2024 г. 13:08
Состоялось заседание Верховного меджлиса Нахчыванской АР

Состоялось очередное заседание осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, заседание прошло под председательством первого заместителя председателя Верховного меджлиса НАР Бахтияра Мамедова.

На заседании был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон Нахчыванской АР "О статусе депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Ali Məclisində deputatın statusu müzakirə edilib

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