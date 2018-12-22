Состоялось заседание Судебно-правового совета

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета.

Как сообщили Report в Совете, на заседании, проходившем под председательством Фикрета Мамедова, было подчеркнуто принятие за последние годы целенаправленных мер по повышению эффективности правосудия. Было сообщено, что совершенствование законодательства в этой области, проведение прозрачного отбора судей, упрощение возможностей людей обращаться в суды, создание информационной системы «Электронный суд» одобряются влиятельными международными институтами.

Была отмечена высокая поддержка главы нашего государства в модернизации судебной инфраструктуры. Подчеркнуто, что личное участие Президента Азербайджана в открытии недавно построенных современных судебных зданий и комплексов, оснащенных самыми современными технологиями, - наглядный образец государственной заботы об укреплении судебной власти.

На заседании было отмечено, что по случаю 100-летнего юбилея азербайджанской юстиции распоряжениями Президента Ильхама Алиева группе судей и членов Судебно-правового совета были присвоены почетные звания «Заслуженный юрист», ряд судей награждены орденом и медалью «Терегги».

На мероприятии эти награды были вручены в торжественной обстановке. Лица, удостоенные государственных наград, в своих выступлениях выразили безграничное уважение главе государства Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности, отметили, что это вызывает большое чувство ответственности, вдохновляет на более самоотверженную работу во имя развития судебной власти.

Вместе с тем, на заседание Судебно-правового совета были принципиально обсуждены результаты оценки деятельности 56 судей и 7 председателей судов, у которых завершились сроки полномочий. Учитывая то, что четыре председателя суда были понижены в должности за недостатки и недочеты в работе, были допущены нарушения, вызывающие справедливое недовольство граждан, принято решение о прекращении полномочий 6 судей. Кроме того, признано целесообразным назначение 57 человек на различные судебные должности в соответствии с уровнем их профессионализма.

Было отмечено, что в результате объективного отбора в нашей стране кандидатов в судьи, который в Европе приводится как пример, 108 юристов из более чем 800 кандидатов успешно завершили многоэтапные экзамены, в том числе годичные тренинги и стажировку в судах, а также в Турции и Европейском суде.

На заседании было подчеркнуто значение укрепления судебного корпуса за счет кандидатов в судейство из числа этих молодых людей. Также, в целях комплектования должностей заместителя председателя и председателя коллегии в судах апелляционной инстанции, более эффективного использования судейских кадров были рассмотрены обращения о необходимости ротации, смене места работы судей, после проведения подробных обсуждений соответствующие предложения были предоставлены главе государства.

Было отмечено, что в результате мер, принятых в этой области, будет укомплектовано преобладающее большинство всех вакансий, существующих в судебной системе. А это послужит значительному снижению рабочей нагрузки судей, более качественному рассмотрению дел и устранению случаев волокитства.