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Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана

Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
4 февраля 2023 г. 15:30
Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана

Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о реализации Концепции возвращения.

Выступивший с вступительным словом председатель Совета аксакалов, академик Ахлиман Амирасланов отметил, что в соответствии с рекомендацией президента Азербайджана Ильхама Алиева была подготовлена миролюбивая концепция возвращения, и отметил активное участие Совета аксакалов в разработке и исполнении этого важного документа.

Председатель правления Азиз Алекперли проинформировал участников мероприятия о содержании Концепции возвращения, утвержденной Наблюдательным советом общины 26 января 2023 года, текущих и предстоящих мероприятиях по ее реализации.

Выступившие проф. В.Шадлинский, академик А.Магеррамов, проф. А.Алекперов, проф. Ф.Агамалы, проф. И.Алиев, проф. А.Гулиев, проф. А.Байрамов и другие выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие возвращению в Западный Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasının Ağsaqqallar Şurasının iclası keçirilib

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