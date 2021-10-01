Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азерба

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании, в котором приняли участие представители соответствующих госструктур, входящих в рабочую группу, была представлена информация о состоянии выполнения работ по реконструкции энергообъектов в регионе, восстановлению инфраструктуры и реализации решений, принятых на прошедшем заседании.

Было отмечено, что координация работ, осуществляемых и планируемых соответствующими структурами на освобожденных территориях является приоритетным вопросом для завершения работ в установленные сроки.