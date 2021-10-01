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Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения

Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азерба
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 14:30
Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения
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В формате видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании, в котором приняли участие представители соответствующих госструктур, входящих в рабочую группу, была представлена информация о состоянии выполнения работ по реконструкции энергообъектов в регионе, восстановлению инфраструктуры и реализации решений, принятых на прошедшем заседании.

Было отмечено, что координация работ, осуществляемых и планируемых соответствующими структурами на освобожденных территориях является приоритетным вопросом для завершения работ в установленные сроки.

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