Состоялось заседание пресс-группы, действующей при ЦИК

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана 16 января состоялось заседание пресс-группы при Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана 16 января состоялось заседание пресс-группы при Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании, в котором приняли участие члены ЦИК и представители соответствующих медиа-структур, входящих в группу, а также международный наблюдатель, была представлена информация о ходе предвыборных агитационных процессов в связи с президентскими выборами.

Было отмечено, что с 15 января началась предвыборная агитация, которая завершится за 24 часа до начала голосования. На выборах принимают участие 7 кандидатов, выдвинутых различными политическими партиями, а также участвующие в выборах по собственной инициативе.

Было отмечено, что для проведения предвыборной агитации обеспечены все возможности и условия.