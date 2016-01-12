Состоялось заседание Палаты Конституционного суда

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании части V статьи 130 Конституции Азербайджана и ст. 7.1 Закона "О конституционном суде" была рассмотрена жалоба гражданина Ш.Сулейманлы на судебные акты, было вынесено определение о взятии на производство.

Жалоба будет рассмотрена по существу при участии сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 2 февраля.