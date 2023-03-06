Состоялось заседание Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию

Состоялось 13-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя совета Али Ахмедова.

Состоялось 13-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя совета Али Ахмедова.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

Али Ахмедов отметил работу, проделанную за прошедший период по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), подчеркнув, что стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы полностью интегрирована в цели и задачи ЦУР.

В то же время было отмечено, что продолжаются проекты с международными организациями по финансированию ЦУР. Указано, что по итогам проделанных работ, позиция Азербайджана продвинулась на 5 ступеней в Отчете об устойчивом развитии-2022 по реализации ЦУР.