Состоялось заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1

В Восточно-Зангезурском экономическом районе состоялось первое в 2024 году заседание в онлайн-формате Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1.

Состоялось первое в 2024 году заседание в онлайн-формате Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report , заседание прошло под председательством спецпредставителя президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангеланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, председателя Наблюдательного совета Службы Вахида Гаджиева.

На заседании с участием членов Наблюдательного совета был заслушан доклад исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления №1 Новраса Джафарова о проделанной работе за прошедший год.

Также были приняты соответствующие решения об утверждении политики внутреннего аудита в целях повышения оценки эффективности контроля и управления.