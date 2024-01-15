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Состоялось заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1

Состоялось заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 В Восточно-Зангезурском экономическом районе состоялось первое в 2024 году заседание в онлайн-формате Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 16:58
Состоялось заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1

Состоялось первое в 2024 году заседание в онлайн-формате Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством спецпредставителя президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангеланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, председателя Наблюдательного совета Службы Вахида Гаджиева.

На заседании с участием членов Наблюдательного совета был заслушан доклад исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления №1 Новраса Джафарова о проделанной работе за прошедший год.

Также были приняты соответствующие решения об утверждении политики внутреннего аудита в целях повышения оценки эффективности контроля и управления.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzurda 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

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