Состоялось заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1

Состоялось первое в 2024 году заседание в онлайн-формате Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
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На заседании с участием членов Наблюдательного совета был заслушан доклад исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления №1 Новраса Джафарова о проделанной работе за прошедший год.
Также были приняты соответствующие решения об утверждении политики внутреннего аудита в целях повышения оценки эффективности контроля и управления.