Состоялось заседание Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана в расширенном составе

Деятельность Общины Западного Азербайджана (ОЗА) за истекший период текущего года и другие вопросы обсуждались сегодня на заседании Наблюдательного совета структуры в расширенном составе.

Деятельность Общины Западного Азербайджана (ОЗА) за истекший период текущего года и другие вопросы обсуждались сегодня на заседании Наблюдательного совета структуры в расширенном составе.

Как сообщили Report в пресс-службе Общины Западного Азербайджана, открывший мероприятие вступительной речью председатель ОЗА, депутат Азиз Алекберли отметил, что заседание Наблюдательного совета в расширенном составе проводится в соответствии с Уставом общины, с целью обсуждения реализации планов деятельности, доведения истин Западного Азербайджана до мировой общественности, обсуждения проделанной работы по обеспечению прав лиц, в разные исторические периоды депортированных из родных краев и подвергшихся геноциду, в частности их права на возвращение.

Затем выступил председатель Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Мисир Марданов, который привел обзор деятельности ОЗА за истекший период 2023 года. Он напомнил, что 24 декабря прошлого года президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился со зданием общины и встретился с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Выступив на встрече, глава государства довел до внимания как азербайджанской общественности, так и международного сообщества свои ценные взгляды по вопросу Западного Азербайджана. Мнения, высказанные президентом на этой исторической встрече, являются важными стратегическими поручениями не только для Общины Западного Азербайджана, но и для всех азербайджанцев мира.

Подчеркнув, что после встречи в целях выполнения поручений главы государства в кратчайшие сроки была подготовлена и утверждена 26 января этого года "Концепция возвращения" ОЗА, М.Марданов рассказал о проделанной работе по реализации положений, содержащихся в этом документе, а также напомнил об обращениях и заявлениях, адресованных в международные организации для направления специальной миссии с целью обеспечения прав на возвращение азербайджанцев, депортированных с территорий, ныне именуемых Арменией, расследования фактов уничтожения на территории Западного Азербайджана принадлежащих нашему народу образцов культурного наследия, историко-архитектурных памятников, святынь и святилищ. Было отмечено, что к настоящему времени община подготовила 10 писем и 18 заявлений по указанным вопросам, ООН распространила 4 документа ОЗА в качестве своих официальных документов, на письма получены ответы международных организаций, а это значит, что община признана на международном уровне и воспринимается как надежный партнер.

Подчеркнув, что с участием общины в соответствующих комитетах Милли Меджлиса состоялись две серии слушаний, М.Марданов выразил удовлетворение тем, что вопрос вызвал широкий резонанс и среди общественности страны.

Участники заседания Наблюдательного совета в расширенном составе провели обмен мнениями по проделанной работе и важным для реализации в будущем вопросам, были выдвинуты предложения. После обсуждений озвученные предложения были зафиксированы для организации дальнейшей деятельности ОЗА.

Выступившие на заседании выразили особую признательность высшему руководству страны за внимание и заботу, оказываемые Общине Западного Азербайджана.