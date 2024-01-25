Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета (НС) Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, члены НС - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, депутаты Милли Меджлиса Турал Гянджалиев и Фатма Йылдырым, ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалят Мурадов, народный артист Азербайджана Алим Гасымов, а также председатель правления Фонда Рахман Гаджиев.

Председатель НС вынес на обсуждение вопросы повестки дня, в том числе утверждение бюджета фонда на 2024 год, совершенствование правил оказания финансовой поддержки восстановительным и реконструкционным работам, утверждение внешнего аудитора и другие вопросы.

Члены НС приняли соответствующие решения по всем обсуждаемым вопросам.