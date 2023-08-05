В Азербайджане будет создана Электронная база данных потенциально опасных объектов

Состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Отметим, что 24 сентября 2022 года президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Положение о Комиссии утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 июля нынешнего года. В положении отражены направления деятельности, права и обязанности комиссии, организация ее деятельности.

На первом заседании комиссии заместитель премьер-министра, председатель комиссии Шахин Мустафаев рассказал о предстоящих задачах и мерах по реализации распоряжения. Подчеркнута важность Распоряжения президента, проанализирована сложившаяся ситуация, отмечено, что в стране создана соответствующая институциональная система в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, сформирована нормативно-правовая база и соответствующими центральными органами исполнительной власти в этом направлении осуществляется контроль и регулирование.

Подчеркнута большая необходимость в принятии превентивных мер по предотвращению возможных аварий при безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, проведении регулярных анализов в области прогнозирования будущих рисков, особенно осуществлении в этом направлении оперативного и эффективного обмена информацией между соответствующими государственными учреждениями, координировании их деятельности, а также организации здесь эффективной плановой и координационной работы.

Исходя из всего этого, даны поручения по касательству, связанные с организацией задач, стоящих перед Комиссией, эффективной координации, подготовкой плана ее работы на текущий и последующие годы, созданием Электронной базы данных (Портала) потенциально опасных объектов, совершенствованием действующей нормативно-правовой базы с учетом технических регламентов и передового международного опыта, а также другими предстоящими работами.

На заседании также были рассмотрены организационные вопросы, представлен состав Секретариата комиссии, утверждена рабочая группа из специалистов по направлениям, связанным с деятельностью комиссии – "Анализу и оценке результатов мониторинга, проводимого на потенциально опасных объектах", "Координации деятельности в направлении определения технических регламентов" и "Анализом и совершенствованием действующих нормативно-правовых актов в области безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов с учетом передового мирового опыта", и обсуждены другие вопросы.