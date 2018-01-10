Состоялось заседание Кабинета Министров под председательством президента Азербайджана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства выступил на заседании с вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель Открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашад Набиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.