Экономический совет Азербайджана провел первое заседание 2025 года

Состоялось заседание под председательством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова.

Экономический совет Азербайджана под председательством главы правительства Али Асадова провел первое заседание 2025 года.

Как сообщили Report в Кабмине, в рамках заседания были рассмотрены задачи, вытекающие из обширного интервью президента Ильхама Алиева местным телеканалам от 7 января, показатели социально-экономического развития на 2024 год и план деятельности Совета на 2025 год.

Также были подробно обсуждены вопросы, связанные с созданием Свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", сотрудничество с международными финансовыми институтами и фондами, отчет о деятельности Центра анализа и коммуникации экономических реформ за 2024 год и план деятельности на 2025-й.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и исполнительного директора Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вюсала Гасымлы по вопросам повестки дня.

Уполномоченный представитель президента в Нахчыванской АР Фуад Наджафли и председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров выступили с речью о создании СЭЗ в Автономной Республике.

По итогам заседания были приняты решения и даны различные поручения соответствующим структурам.