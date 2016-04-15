Состоялось заседание ЦИК в новом составе, Мазахир Панахов переизбран на пост председателя

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.

Как сообщает Report, на заседании участвовали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, вице-спикер Зияфет Аскеров.

Путем голосования Мазахир Панахов переизбран на пост председателя, а Натиг Мамедов - на пост заместителя председателя.

Микаил Рагимов и Арифа Мухтарова избраны секретарями ЦИК.

Отметим, что в новый состав вошли Фуад Джавадов, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов, Валида Кязимова, Гусейн Пашаев, Мазахир Панахов, Ильхам Мамедов, Натик Мамедов, Арифа Мухтарова, Низами Надиров, Габиль Оруджев, Азер Тагиев, Бахшеиш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаил Рагимов, Тофик Гасанов, Алмаз Гахраманлы и Илькин Шахбазов.