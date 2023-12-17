Состоялось заседание Центрального избирательного штаба ПЕА

Центральный избирательный штаба партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провел 17 декабря первое заседание.

Центральный избирательный штаб партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 17 декабря провел первое заседание.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе правящей партии.

В ходе заседания было отмечено, что документы, необходимые для утверждения кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, были представлены в Центральную избирательную комиссию 16 декабря 2023 года в соответствии со статьей 54.5 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики.

Также было подчеркнуто, что важно осуществить в установленные сроки основные действия и меры, отраженные в плане мероприятий ПЕА.

По итогам обсуждений было принято решение о создании местных штабов, также был утвержден состав местных избирательных штабов ПЕА для каждой административно-территориальной единицы.