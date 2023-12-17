Состоялось заседание Центрального избирательного штаба ПЕА

Центральный избирательный штаб партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 17 декабря провел первое заседание.
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В ходе заседания было отмечено, что документы, необходимые для утверждения кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, были представлены в Центральную избирательную комиссию 16 декабря 2023 года в соответствии со статьей 54.5 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики.
Также было подчеркнуто, что важно осуществить в установленные сроки основные действия и меры, отраженные в плане мероприятий ПЕА.
По итогам обсуждений было принято решение о создании местных штабов, также был утвержден состав местных избирательных штабов ПЕА для каждой административно-территориальной единицы.