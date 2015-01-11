Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщает Report, вначале были утверждены протоколы заседаний, прошедших 7 и 9 января 2015 года.
На заседании были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с состоявшимися 23 декабря 2014 года муниципальными выборами. После проведенных членами ЦИК обсуждений были приняты соответствующие решения.
На заседании, на котором присутствовали представители средств массовой информации, были также рассмотрены текущие вопросы.
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