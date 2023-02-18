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Состоялось внеочередное заседание Экономического совета

Состоялось внеочередное заседание Экономического совета 18 февраля под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова состоялось внеочередное заседание Экономического совета.
Внутренняя политика
18 февраля 2023 г. 14:59
Состоялось внеочередное заседание Экономического совета

18 февраля под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова состоялось внеочередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были подробно обсуждены экономическая политика и другие вопросы, вытекающие из поручений президента Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны мнения и предложения членов Совета по вопросам повестки дня.

По итогам встречи соответствующим структурам даны поручения по обсужденным вопросам.

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