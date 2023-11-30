Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ

Состоялось совместное заседание Экономического совета Азербайджана и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Состоялось совместное заседание Экономического совета Азербайджана и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Заседание проходило под председательством премьер-министра Али Асадова. В его повестку вошли отчет о деятельности портфельных компаний, переданных под управление АИХ, за 9 месяцев 2023 года, включая основные результаты по финансовым, коммерческим, инвестиционным и операционным показателям, а также предложения по регулированию долговых обязательств ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

По итогам заседания были даны поручения министерствам финансов и цифрового развития и транспорта, Центральному банку и правлению АИХ.