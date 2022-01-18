Состоялось совещание под председательством премьер-министра Али Асадова

18 января под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание, посвященное продовольственной безопасности в стране, росту цен и предстоящим задачам.

18 января под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание, посвященное продовольственной безопасности в стране, росту цен и предстоящим задачам.

Как передает Report, открывая совещание вступительным словом, А.Асадов отметил, что в результате политики, проводимой в 2021 году под руководством Президента Ильхама Алиева, в нашей стране продолжались тенденции социально-экономического развития, было минимизировано негативное влияние пандемии на национальную экономику.

Касаясь макроэкономических показателей 2021 года, премьер-министр подчеркнул, что валовой внутренний продукт увеличился на 5,6 процента, его объем составил 92,8 миллиарда манатов. Было отмечено, что рост по ненефтяному сектору составил 7,2 процента, промышленное производство увеличилось на 5,2, а ненефтяная промышленность - на 18,9 процента.

Стратегические валютные резервы страны выросли почти на 2,5 миллиарда долларов и составили более 53,2 миллиарда долларов, что в 6 раз превышает внешний государственный долг. В целом, в 2021 году в стране была обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Подчеркнуто, что, вместе с тем, среднегодовая инфляция составила 6,7, в том числе продовольственная инфляция – 8,1 процента, непродовольственная инфляция - 5,1 процента. Годовой уровень инфляции был равен 12 процентам.

В целом, глобальное потепление и засуха, разрыв стоимостной цепочки и нарушение баланса между спросом и предложением, а также рост транспортно-логистических затрат и стремительное подорожание энергоносителей являются основными факторами, обусловившими глобальное подорожание.

Было отмечено, что, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2021 году цены на продукты в мире достигли самой высокой отметки за последние 10 лет.

В результате продолжающегося повышения цен на продовольствие в мире в большинстве стран, в том числе у основных торговых партнеров Азербайджана, повысилось инфляционное давление.

Подчеркивалось, что в Азербайджане, интегрированном в глобальную экономику, также наблюдается рост цен на преимущественно импортируемые продукты или продукты с низким уровнем местного производства.

В формировании инфляции была высока доля продуктов питания. На их долю приходится примерно 60 процентов общей инфляции.

Так, наш сельскохозяйственный и продовольственный импорт составил 2,1 миллиарда долларов, или 18 процентов общего импорта. В 2021 году значительно активизировались внешние факторы инфляции, в Азербайджане было высоким влияние продовольственной инфляции внешнего происхождения.

В декабре 2021 года цены на зерно на мировых рынках увеличились по сравнению с последними двумя годами более чем на 45 процентов. Так, с января по декабрь 2021 года стоимость тонны импортной пшеницы выросла с 253 до 340 долларов.

Коснувшись мер, принятых Правительством в прошлом году с целью снижения влияния резкого подорожания продовольственной пшеницы в мире на Азербайджан, премьер-министр отметил повышение размера субсидии за каждую тонну продаваемых на внутреннем рынке муки и мучных изделий, продление до 2024 года освобождения импорта и продажи пшеницы, производства и продажи пшеничной муки и хлеба от НДС, предоставление крупным импортерам зерна за счет средств Центрального банка кредитов под очень низкие проценты.

Было подчеркнуто, что, несмотря на все принятые комплексные меры, удерживать долгое время цен на пшеницу и муку на уровне, значительно низком, чем реальные цены, естественно, было крайне сложно, поэтому цены на муку и хлеб выросли.

Отмечено, что в соответствии с рыночными принципами были приняты все упредительные меры, связанные с искусственным завышением цен сверх уровня нынешних цен на муку и хлеб.

Подчеркнуто, что в связи с этим еще больше активизировались меры контроля со стороны Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, ежедневно проводятся серьезные мониторинги продажи муки, веса и стоимости хлеба по 68 городам и районам республики.

С учетом подорожания основных продуктов на глобальных продовольственных рынках особое внимание уделяется вопросам обеспечения страны продовольствием и продовольственной безопасности, снижению уровня зависимости от импорта.

Одновременно отмечено важное значение для экономического развития нашей страны сельскохозяйственного потенциала освобожденных от оккупации земель. Подчеркивалось, что проведение по поручению главы государства посевных работ почти на 100 тысячах гектаров освобожденных земель поддержит продовольственную безопасность, а также создание сфер деятельности по сельскохозяйственной переработке.

Подчеркнуто, что основной приоритет в области сельского хозяйства должен заключаться в достижении качественных перемен, повышении урожайности и рациональности.

Необходимо принять меры по повышению урожайности в производстве зерна, в том числе пшеницы, увеличению в его заготовке качества части, направленной на внутренний спрос, предоставлению субсидий, ориентированных на результат.

Было отмечено, что с учетом непосредственной зависимости уровня жизни населения и его надежного обеспечения продовольствием от эффективной деятельности рынков в центре внимания постоянно должны находиться эффективная организация и регулирование продовольственного рынка.

Подчеркнута важность достижения баланса спроса и предложения на продовольственном рынке путем увеличения производства сельскохозяйственной продукции, повышения уровня самообеспечения. Возможности внутреннего производства должны удовлетворять спрос населения на основные продукты питания.

Было особо отмечено, что в случаях недобросовестной конкуренции, рыночного сговора, искусственного завышения цен государственным структурам следует, используя административные рычаги, решительно пресекать факты спекуляции, усилить антимонопольный контроль за потребительским рынком.

Подчеркнуто, что гибкая и комплексная антиинфляционная программа в краткосрочный период может позволить удерживать под контролем факторы инфляции.

Соответствующим государственным структурам поручено в короткий срок представить Правительству предложения о Плане мероприятий “Об усилении антиинфляционных мер”.

На совещании также были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра сельского хозяйства Инама Керимова и председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, проведены широкие обсуждения по вопросам повестки дня.