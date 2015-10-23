Председатель верховного суда Рамиз Рзаев указал на характерные недостатки, допускаемые судьями

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Состоялось расширенное заседание Судебно-правового совета с участием руководителей и судебных ассоциаций и судей.

Об этом Report сообщили в совете.

Выступивший на мероприятии председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов отметил интенсивное развитие Азербайджана и достижение успехов во всех отраслях под руководством президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что целенаправленные реформы по повышению эффективности правосудия, в частности, улучшение доступности и создание новых судов, а также укрепление независимости судебной власти оказали значительное влияние на эффективность правосудия.

На заседании была отмечена роль модернизации судебной инфраструктуры, а также затронуты комплексные мероприятия, проводимые в данной отрасли. Было сообщено, что только лишь в рамках совместных со Всемирным банком проектах были построены новые, отвечающие современным требованиям здания для 11 судов, около 40 судебных зданий спроектированы в соответствии с передовыми стандартами, и в настоящее время началось строительство 10 таких зданий.

На заседании было также отмечено, что в отборе судей применяются самые прозрачные и совершенные правила, в результате многоуровневого процесса отбора из 2600 кандидатов на должность судьи было отобрано 307 юристов.

На заседании совета проведен всесторонний анализ в связи с завершением срока первичных полномочий около 50 судей, избранных в 2010 году по новым правилам, деятельность каждого из них изучена на месте, обсуждены заключения высшей инстанции, сведения, представленные министерством юстиции и т.д.

В своем выступлении председатель верховного суда Рамиз Рзаев указал на характерные недостатки, допускаемые судьями, отметил обязанности по формированию единой судебной практики.