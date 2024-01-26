Состоялось первое в этом году заседание Экономического совета

Первое в этом году заседание Экономического совета прошло 26 января под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова.

Первое в этом году заседание Экономического совета прошло 26 января под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были подробно обсуждены показатели социально-экономического развития страны в 2023 году, План действий Экономического совета на 2024 год, результаты оценки эффективности льгот и освобождений в налоговой и таможенной сферах, вопросы совершенствования механизма оценки, перспективы повышения суверенного кредитного рейтинга Азербайджанской Республики, отчет о деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникации за 2023 год и План действий на 2024 год, а также текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, заместителя министра финансов Азера Байрамова, исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсужденным вопросам и даны необходимые поручения соответствующим учреждениям.