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    Состоялось открытие солнечной электростанции Пираллахи

    Аким Бадалов подробно проинформировал главу государства о технико-экономических показателях проекта© President.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Пираллахи».

    Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов подробно проинформировал главу государства о технико-экономических показателях проекта солнечной электростанции «Пираллахи».

    Было сообщено, что цель проекта заключается в энергетическом обеспечении населения и социальных объектов Пираллахинского района за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии.

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