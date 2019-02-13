Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "Бейляган -1"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Бейляганском районе 110/35/10-киловольтной подстанции "Бейляган -1".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, под руководством президента Ильхама Алиева в последние годы проделана значительная работа в области электроэнергетики, в центре внимания находились вопросы устранения недостатков в этом секторе, строительство новых подстанций. Одним из приоритетных вопросов в этой сфере являются реконструкция энергетической системы в Бейляганском районе, бесперебойное обеспечение населения электроэнергией. В результате масштабных строительно-восстановительных работ и работ по реконструкции были созданы широкие возможности для улучшения электроснабжения сел района и прилегающих территорий, а также обеспечения растущего спроса сельскохозяйственных объектов на электроэнергию. За эти годы в районе было проведено много воздушных линий, электросеть сел была заменена самонесущими изолированными проводами. В настоящее время эта работа продолжается в других селах. Таким образом, увеличилась установленная мощность существующей электросети, резко снизились технические потери.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

Исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о том, что Бейляганская электросеть обслуживает 22 тысячи 480 абонентов. Из них 20 тысяч 728 относятся к категории население, а 1752 - к прочим потребителям. В целях повышения надежности энергоснабжения района полностью реконструирована 110/35/10-киловольтная подстанция "Бейляган -1", оборудование которой утратило технические параметры, что не позволяло производить диспетчерские оперативные переключения, установлены два трансформатора мощностью по 25 МВА каждый и созданы новые мощности в 15 МВА. Строительство 35-киловольтной воздушной линии и подключение ее к подстанции, создание в Бейляганском и Агджабединском районах 35-киловольтных круговых схем электроснабжения послужат устойчивому и надежному обеспечению этих районов электроэнергией, соединению трех 110-киловольтных узловых подстанций, а также переброске нагрузок с одного источника на другой. Посредством реконструированной подстанции осуществляется электроснабжение 28-тысячного населения, проживающего в городе Бейляган, поселках Маяк и Юхары Аран, а также общественных, социально-культурных, спортивных, медицинских объектов. Кроме того, будет полностью обеспечено энергоснабжение находящихся на территории района посевных, хлопководческих и других хозяйств.

Было сообщено, что центр управления современного типа, 35-10-киловольтные закрытые распределительные устройства на подстанции "Бейляган-1" дистанционно подключены к системе диспетчерского управления SCADA. В административном здании подстанции созданы необходимые рабочие кабинеты, подсобные и технические помещения для работников, территория благоустроена, заложены озеленительные полосы.