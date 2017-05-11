Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Было сообщено, что ширина четырехполосной дороги протяженностью 8 км после реконструкции была доведена до 18 м. Реконструированная дорога обеспечивает жителям поселка удобный выход через проспект Гейдара Алиева в центр города Баку, а также в Международный аэропорт Гейдар Алиев, поселки Шувелян, Мярдякан, Бузовна, Бильгях и др.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги и сел за руль автомобиля.
В заключение была сделана фотография на память.
News DepartmentАвтор новости
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