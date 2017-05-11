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    Состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.Как сообщает Report, президент Азе...© President.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая состоялось открытие после реконструкции улицы Самеда Вургуна в поселке Пираллахи.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

    Было сообщено, что ширина четырехполосной дороги протяженностью 8 км после реконструкции была доведена до 18 м. Реконструированная дорога обеспечивает жителям поселка удобный выход через проспект Гейдара Алиева в центр города Баку, а также в Международный аэропорт Гейдар Алиев, поселки Шувелян, Мярдякан, Бузовна, Бильгях и др.

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги и сел за руль автомобиля.

    В заключение была сделана фотография на память.

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