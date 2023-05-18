Состоялось открытие Нахчыванского центра Службы ASAN

Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра Службы ASAN.

Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра Службы ASAN.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Отмечено, что центр в Нахчыване является 26-м по счету в республике.

Строительство центра началось в 2020 году и завершено в мае 2023 года.

Центр будет оказывать 360 услуг различных услуг 465 тыс. граждан, зарегистрированных в Нахчыванской Автономной Республике.

Общее количество сотрудников - 228 человек, количество волонтеров - 45 человек.