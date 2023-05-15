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Состоялось открытие мемориального комплекса в память о шехиде сентябрьских боев

Состоялось открытие мемориального комплекса в память о шехиде сентябрьских боев В Билясуваре состоялась церемония открытия мемориального комплекса, установленного в целях увековечения памяти шехида Гусейнова Зиярата Майыл оглу.
Внутренняя политика
15 мая 2023 г. 18:42
Состоялось открытие мемориального комплекса в память о шехиде сентябрьских боев

В Билясуваре состоялась церемония открытия мемориального комплекса, установленного в целях увековечения памяти шехида Гусейнова Зиярата Майыл оглу.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии в селе Аманкенд района приняли участие районные чиновники, родственники, члены семьи шехида и представители общественности.

Отметим, что Зиярат Гусейнов родился в 1994 году в селе Аманкенд, героически погиб при предотвращении армянских провокаций 12-13 сентября 2022. Он был награжден орденом "За службу Родине" 3-й степени и медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Лачына", "За Родину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSentyabr döyüşləri şəhidinin abidə kompleksinin açılışı olub

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