Состоялось открытие Лачынского районного отделение СГБ

8 Ноября - в День Победы состоялась церемония открытия административного здания Лачынского районного отделения Службы государственной безопасности (СГБ).

8 Ноября - в День Победы состоялась церемония открытия административного здания Лачынского районного отделения Службы государственной безопасности (СГБ).

Как передает Report со ссылкой на СГБ, в мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящим в состав Восточно-Зангезурского экономического района Масим Мамедов, руководящие сотрудники СГБ и руководители правоохранительных органов района.

Сначала участники мероприятия осмотрели фотостенд в фойе здания, где представлены различные периоды политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, затем в реконструированном в соответствии с современными стандартами здании, близко ознакомились с всесторонними условиями, созданными для того, чтобы сотрудники могли эффективно организовать свою службу и постоянно расширять свои оперативные возможности.

Было отмечено, что сдача в эксплуатацию такого административного здания является очередным проявлением внимания и заботы Победоносного главнокомандующего Ильхама Алиева к органам безопасности, от имени личного состава Службы была выражена благодарность главе государства.