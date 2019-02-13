Президент принял участие в открытии Бейляганского олимпийского спортивного комплекса

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Бейляганского олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса, ознакомился с созданными здесь условиями.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов подробно проинформировал президента Азербайджана об условиях, созданных в Бейляганском олимпийском спортивном комплексе.

Было сообщено, что строительство комплекса началось в 2018 году. Распоряжениями президента Ильхама Алиева на продолжение строительства Олимпийского спортивного комплекса было выделено в целом 17,5 миллиона манатов. Проведенные с высоким качеством строительные работы завершились в феврале этого года. Комплекс привлекает внимание своей современностью. Это - 45-й по счету олимпийский спортивный комплекс, открывшийся в нашей стране. В спортивном сооружении, общая территория которого составляет 2,6 гектара, создана вся необходимая инфраструктура.

Было доведено до внимания, что в универсальном спортивном зале на 820 зрительских мест можно организовывать соревнования по различным видам спорта. Создание такого комплекса, повышая авторитет Азербайджана как спортивной страны, играет важную роль в стимулировании живущей в регионах молодежи к занятиям спортом, выявлении их потенциала и обеспечении массовости спорта в целом. В залах Бейляганского олимпийского спортивного комплекса для настольного тенниса, бильярда, восточных боевых искусств, тренажерном зале созданы все условия для спортсменов. В тренерских комнатах также есть все возможности для эффективной деятельности. В боксерском зале имеются идеальные условия для проведения тренировок и организации соревнований. На высоком уровне организован и врачебный контроль за спортсменами. Борцовский зал построен в соответствии со стандартами Международной федерации борьбы. Для того, чтобы тренировки борцов проходили на высоком уровне, учтены мельчайшие детали. Плавательный бассейн отвечает самым современным стандартам. Длина бассейна составляет 25 метров, а ширина – 12,5 метра. Интерес подростков и молодежи к плаванию с каждым годом растет. В этом зале за соревнованиями по плаванию смогут наблюдать 162 человека.

В комплексе также создана современная гостиница на сорок мест, где есть все возможности для проживания и отдыха спортсменов. В гостинице имеются одноместные, двухместные, трехместные, VIP-номера и конференц-зал на 50 мест.

Было отмечено, что в ресторане и на кухне, входящих в Бейляганский олимпийский спортивный комплекс, созданы все условия для организации услуг на современном уровне.

После ознакомления с Бейляганским олимпийским спортивным комплексом президент Ильхам Алиев встретился со спортсменами и представителями общественности района.

Глава государства выступил на встрече.

Чемпион мира по карате Сахиб Насибов и заслуженный тренер по греко-римской борьбе Кямиль Фарзалиев выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу.

Затем было сделано фото на память.

Отметим, что соревнования, которые будут проходить на футбольной площадке комплекса, отвечающей современным стандартам, смогут наблюдать с трибун около 1 900 зрителей. Здесь в распоряжение спортсменов также переданы площадки для мини-футбола. В комплекс проложены газовая, водная и канализационная линии, а также линии электроснабжения и связи. Во дворе проведена широкая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы, созданы уголки отдыха.