Состоялось открытие автомобильной дороги Физули-Гадрут

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Физули-Гадрут.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Было отмечено, что строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, который осуществляется на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий, велось быстрыми темпами и качественно. Дорога общей протяженностью 12,3 км относится к первой технической категории. Она берет начало от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут. Автомобильная дорога Физули-Гадрут является четырехполосной, ширина ее проезжей части составляет 14 метров.

Согласно проекту, на 6,7 километре дороги, проходящей через местность под названием "Гаргабазар", построен однопролетный автомобильный мост. Длина моста составляет 18 метров, а ширина - 21 метр.