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Состоялось открытие Академии COP29

Состоялось открытие Академии COP29 В Баку состоялось открытие Академии COP29.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 19:37
Состоялось открытие Академии COP29

В Баку состоялось открытие Академии COP29.

Как сообщает Report, Академия создана в целях обеспечения активного участия молодежи в борьбе с изменением климата, получения активного опыта в этой сфере, а также подготовки профессиональных молодых кадров в сфере организации масштабных и глобально значимых событий в стране.

На открытии по итогам проведенных тестов и конкурсов были объявлены имена 29 молодых людей, принятых в Академию COP29 и отобранных среди 360 кандидатов.

В мероприятии приняли участие президент COP29 Мухтар Бабаев, глава правления Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.

Мухтар Бабаев поздравил молодых людей, принятых в Академию, пожелал им успехов в их будущей деятельности в области борьбы с изменением климата.

Предоставив подробную информацию об этапе отбора и образовательной программе Академии COP29, Нармин Джарчалова отметила, что образовательный процесс в Академии будет продолжаться до начала сентября.

Особо отличившиеся участники Академии COP29 будут выполнять различные функции в Операционной компании и примут участие в организации мероприятия COP29 в качестве штатных сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Akademiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilib

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