Состоялось открытие административного здания Габалинской районной организации ПЕА

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Габалинской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия здания, ознакомился с созданными здесь условиями.

Было сообщено, что строительство здания началось в октябре 2014 года. Строительные работы завершены на высоком уровне.

В двухэтажном здании установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, созданы фотоуголки, отражающие деятельность великого лидера и председателя партии, президента Ильхама Алиева.

В здании, состоящем из рабочих кабинетов, служебных и подсобных помещений, также функционируют Женский совет и Молодежное объединение районной организации. Для проведения различных мероприятий здесь создан конференц-зал на 60 мест.

Габалинская районная организация партии "Ени Азербайджан" объединяет 6145 членов. Из них 2525 человек - женщины, 2343 - представители молодежи.