Состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда за 2023 год

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда Азербайджанской республики, посвященное итогам 2023 года.
Как сообщает Report, открывая заседание, Фархад Абдуллаев отметил, что восстановление государственного суверенитета и конституционного строя Азербайджана в сентябре прошлого года создало предпосылки для полного обеспечения закрепленного в Конституции ряда прав граждан, вынужденно переселенных из родных мест.
Отмечено, что по поступившим в прошлом году запросам, обращениям и жалобам Пленумом Конституционного суда Азербайджанской Республики был принят ряд важных решений.
Особое внимание уделено проведению внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года, которые являются одним из ключевых событий года.
По завершении своего выступления, председатель Конституционного суда дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности деятельности Аппарата.