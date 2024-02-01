О нас

Состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда за 2023 год

Состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда за 2023 год Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда Азербайджанской республики, посвященное итогам 2023 года.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 19:00
Состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда за 2023 год

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание Аппарата Конституционного суда Азербайджанской республики, посвященное итогам 2023 года.

Как сообщает Report, открывая заседание, Фархад Абдуллаев отметил, что восстановление государственного суверенитета и конституционного строя Азербайджана в сентябре прошлого года создало предпосылки для полного обеспечения закрепленного в Конституции ряда прав граждан, вынужденно переселенных из родных мест.

Отмечено, что по поступившим в прошлом году запросам, обращениям и жалобам Пленумом Конституционного суда Азербайджанской Республики был принят ряд важных решений.

Особое внимание уделено проведению внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года, которые являются одним из ключевых событий года.

По завершении своего выступления, председатель Конституционного суда дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности деятельности Аппарата.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının 2023-cü il üzrə hesabat iclası keçirilib

Экслюзивные новости

Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi