Состоялось очередное заседание Тарифного Совета, изменилась стоимость воды

31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана.

31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Тарифного совета, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения.

На заседании обсуждалось обращение ОАО «Азерсу», и тариф за один кубометр воды с учетом НДС утвержден в размере 70 копеек для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, 60 копеек для других административных единиц. Тариф на услуги сброса сточных вод утвержден в размере 30 копеек за кубометр по стране.

Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.