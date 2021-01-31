Состоялось очередное заседание Тарифного Совета, изменилась стоимость воды

31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Тарифного совета, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения.
На заседании обсуждалось обращение ОАО «Азерсу», и тариф за один кубометр воды с учетом НДС утвержден в размере 70 копеек для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, 60 копеек для других административных единиц. Тариф на услуги сброса сточных вод утвержден в размере 30 копеек за кубометр по стране.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.