Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

На заседании согласно 5-й части 130-й статьи Конституции Азербайджанской Республики и ст. 7.1 закона "О Конституционном суде" была рассмотрена жалоба гражданина И.Алиева относительно судебных актов и вынесено определение о принятии дела на производство.

Жалоба будет рассмотрена по сути на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 20 октября.