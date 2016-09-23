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    Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда

    Жалоба будет рассмотрена на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 20 октября

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда. 

    На заседании согласно 5-й части 130-й статьи Конституции Азербайджанской Республики и ст. 7.1 закона "О Конституционном суде" была рассмотрена жалоба гражданина И.Алиева относительно судебных актов и вынесено определение о принятии дела на производство.

    Жалоба будет рассмотрена по сути на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 20 октября.

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