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Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).
Внутренняя политика
13 декабря 2022 г. 18:10
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

В повестке дня заседания под председательством председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были подробно рассмотрены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год, инвестиционная политика фонда и другие текущие вопросы.

По итогам заседания было принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджана проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib

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