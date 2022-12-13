Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

В повестке дня заседания под председательством председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были подробно рассмотрены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год, инвестиционная политика фонда и другие текущие вопросы.

По итогам заседания было принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджана проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год.