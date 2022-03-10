Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Как сообщает Report, на повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета АИХ Али Асадова были обсуждены отчет о деятельности холдинга за 2021 год, результаты диагностики деятельности трех портфельных компаний - ОАО “Азер-Тюрк Банк”, Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и ОАО “Тезе Шехер и другие текущие вопросы.

Были заслушаны доклады председателя правления холдинга Метина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова.