Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).
Как сообщает Report, на повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета АИХ Али Асадова были обсуждены отчет о деятельности холдинга за 2021 год, результаты диагностики деятельности трех портфельных компаний - ОАО “Азер-Тюрк Банк”, Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и ОАО “Тезе Шехер и другие текущие вопросы.
Были заслушаны доклады председателя правления холдинга Метина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова.