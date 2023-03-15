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Состоялось очередное заседание Координационного штаба

Состоялось очередное заседание Координационного штаба Под председательством руководителя Координационного штаба, созданного в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, и Администрации президента Азербайджанской Республики Самира
Внутренняя политика
15 марта 2023 г. 20:50
Состоялось очередное заседание Координационного штаба

Под председательством руководителя Координационного штаба, созданного в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, и Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Report, открывший заседание вступительным словом руководитель штаба довел до внимания, что в соответствии со стратегическим курсом, определенном президентом Азербайджанской Республики, 2023 год станет этапом стремительного развития Великого возвращения, ускорения и увеличения масштаба работ по строительству и восстановлению населенных пунктов. Обратив внимание на фактор времени в работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях, Самир Нуриев сказал, что одной из задач, поставленных главой государства, является обеспечение наряду с оперативностью, также качества и устойчивости. Руководитель штаба также затронул ряд приоритетных направлений в связи с проведением предусмотренных в течение 2023 года работ на освобожденных от оккупации территориях.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о работе по экономному использованию водных ресурсов и управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях, подготовке к земельным реформам, обеспечении устойчивой занятости населения в рамках Великого возвращения и текущем состоянии работ, проводимых на территориях в рамках "Первой государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Были определены задачи по созданию необходимых институциональных и правовых механизмов поддержки для обеспечения возможностей устойчивой занятости населения, возвращающегося на территории.

Было подчеркнуто значение обеспечения принципа справедливости в разделении земель во время подготовки предложений в связи с земельными реформами, а также эффективного использования земель населением, возвращающимся на территории, и формирования на территориях экономического роста, занятости и источников устойчивого дохода.

Были представлены доклады о работе по восстановлению и реконструкции города Лачин, сел Сус и Талыш.

Специальные представители президента Азербайджанской Республики проинформировали о координации на местах вопросов, стоящих на повестке дня заседания, и текущем состоянии работ, проводимых на соответствующих территориях.

В заключении заседания были определены необходимые меры по выполнению задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики, даны соответствующие поручения.

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