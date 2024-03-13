Состоялось очередное заседание Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях

В Баку состоялось очередное заседание Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В Баку состоялось очередное заседание Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба Самира Нуриева.

Открывая заседание, Самир Нуриев сказал, что на состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах азербайджанский народ еще раз выразил доверие своему сильному лидеру, а также поддержку решительной политики, проводимой главой государства на пути развития нашей страны.

Он отметил, что главная особенность и значение проведенных в этом году выборов заключалась в том, что впервые в истории независимости Азербайджана наш народ участвовал в выборах как граждане страны-победителя, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет. Было подчеркнуто, что проведение нынешних выборов на всей территории нашей страны, в том числе в Ханкенди, Шуше и на других освобожденных от оккупации землях, является для каждого азербайджанца историческим событием, вселяющим чувство гордости.

Руководитель штаба отметил, что за минувший период в соответствии с поручениями главы государства на освобожденных от оккупации территориях были проведены широкомасштабные строительно-восстановительные мероприятия, планомерно и скоординировано продолжается работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Затем согласно повестке дня заседания были заслушаны отчеты о проведенной в рамках исполнения "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" работе, связанной с градостроительной деятельностью в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в том числе реконструкцией и восстановлением городов и других населенных пунктов, созданием транспортной инфраструктуры, организацией услуг связи, а также обеспечением экономической устойчивости освобожденных территорий, расселением и занятостью населения.

Специальные представители проинформировали о работе, проводимой в рамках деятельности на местах специальных представительств президента Азербайджанской Республики по соответствующим освобожденным от оккупации территориям, и предстоящих планах на 2024 год.

Руководитель штаба особо подчеркнул важность скоординированной, качественной, оперативной реализации проектов восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению" с применением комплексного подхода.

В завершение встречи были определены необходимые меры по выполнению задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики, и даны соответствующие поручения.