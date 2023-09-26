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Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района 26 сентября состоялось очередное заседание Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Сёюйдлю Гедабекского района.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 15:44
Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района

26 сентября состоялось очередное заседание Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Сёюйдлю Гедабекского района.

Как сообщает Report, на заседании был представлен отчет о результатах мониторинга, проведенного британской компанией Micon International Co Limited, имеющей международный опыт в горнодобывающем секторе, приглашенной для проведения экологического мониторинга, оценки состояния здоровья, окружающей среды и охраны труда на территории горнодобывающей компании “Азербайджанская Международная горнодобывающая компания”(AIMC), действующей в селе Сёюйдлю Гедабекского района, и обсуждены рекомендации.

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Версия на английском языке Commission created to investigate situation in Gadabay’s Soyudlu holds regular meeting
Версия на азербайджанском языке Söyüdlüdə vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılan Komissiyanın növbəti iclası keçirilib

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