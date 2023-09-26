Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района

26 сентября состоялось очередное заседание Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Сёюйдлю Гедабекского района.

26 сентября состоялось очередное заседание Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Сёюйдлю Гедабекского района.

Как сообщает Report, на заседании был представлен отчет о результатах мониторинга, проведенного британской компанией Micon International Co Limited, имеющей международный опыт в горнодобывающем секторе, приглашенной для проведения экологического мониторинга, оценки состояния здоровья, окружающей среды и охраны труда на территории горнодобывающей компании “Азербайджанская Международная горнодобывающая компания”(AIMC), действующей в селе Сёюйдлю Гедабекского района, и обсуждены рекомендации.