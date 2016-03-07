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    Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования

    Заседания будут продолжены

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики.

    Об этом Report сообщил член комиссии Алимамед Нуриев. 

    Он отметил, что на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в комиссию: "На заседании были рассмотрены многочисленные обращения. Заседания будут продолжены".

    Отметим, что первое заседание Комиссии по вопросам помилования состоялось 1 марта. 

    Ожидается, что накануне Новруз байрамы президент Ильхам Алиев подпишет очередной указ о помиловании. 

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