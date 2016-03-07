Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

Он отметил, что на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в комиссию: "На заседании были рассмотрены многочисленные обращения. Заседания будут продолжены".

Отметим, что первое заседание Комиссии по вопросам помилования состоялось 1 марта.

Ожидается, что накануне Новруз байрамы президент Ильхам Алиев подпишет очередной указ о помиловании.