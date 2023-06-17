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Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией

Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.
Внутренняя политика
17 июня 2023 г. 16:16
Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, председатель комиссии Самир Нуриев открыл заседание вступительным словом, подробно рассказал о широкомасштабных мерах, осуществляемых в области борьбы с коррупцией в нашей стране под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также проинформировал о деятельности комиссии за прошедший период.

Было отмечено, что на фоне стремительной динамики развития в нашей стране сформирована система действенных механизмов, обеспечивающих эффективную борьбу с коррупцией и отвечающих современным требованиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının növbəti iclası keçirilib

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