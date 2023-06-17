Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, председатель комиссии Самир Нуриев открыл заседание вступительным словом, подробно рассказал о широкомасштабных мерах, осуществляемых в области борьбы с коррупцией в нашей стране под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также проинформировал о деятельности комиссии за прошедший период.

Было отмечено, что на фоне стремительной динамики развития в нашей стране сформирована система действенных механизмов, обеспечивающих эффективную борьбу с коррупцией и отвечающих современным требованиям.