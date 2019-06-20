​Состоялось очередное заседание Кабмина

20 июня под председательством премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, открывший заседание премьер-министра Новруз Мамедов рассказал о последовательных и устойчивых реформах, осуществляемых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Отметив, что в результате реализуемых в Азербайджане новых экономических реформ финансовые возможности нашей страны значительно выросли, Новруз Мамедов сказал: «Это позволяет, чтобы, наряду с другими вопросами, предпринимались шаги по дальнейшему улучшению благосостояния граждан страны. Подписанные главой государства в первом полугодии этого года социально направленные указы и распоряжения охватили 3 миллиона наших граждан. Подписанные 18 июня Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения еще раз продемонстрировали, что работа по усилению социальной защиты населения в Азербайджане успешно продолжается. Распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым о повышении заработной платы государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, имеющих специальные звания, преподавателей и сотрудников, работающих в ряде других организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также минимальной заработной платы, создадут возможность для дальнейшего повышения благосостояния широкой категории населения».

Новруз Мамедов отметил, что сегодня Азербайджан выстраивает связи с ведущими государствами мира на двусторонней и многосторонней основе, обеспечены интересы нашего народа, сохраняются и развиваются идеи национальной государственности, и за всеми этими успехами стоит высокий профессионализм и политический опыт Президента Ильхама Алиева.

Затем Новруз Мамедов проинформировал о повестке дня заседания.

Было отмечено, что в повестку дня заседания включены вопросы «О нынешнем состоянии в области газоснабжения, комплексных мерах по устранению проблем и обеспечению устойчивого развития системы», «О работе, проделанной в области обеспечения населения качественной питьевой водой и канализационными услугами, текущих и перспективных вопросах, связанных с повышением качества услуг и дальнейшим усовершенствовании инфраструктуры» и «О ходе работ, связанных с переписью населения в Азербайджанской Республики в 2019 году».

Сказав, что газовый сектор, составляющий важный сегмент природных энергоисточников, играет важную роль в социально-экономической жизни Азербайджана, премьер-министр отметил, что в результате успешной реализации энергетической политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, наша страна достигла серьезных успехов в этой области. Сегодня Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы. В Распоряжении Президента Ильхама Алиева «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» от 29 мая 2019 года Министерству энергетики было поручено подготовить проект «Долгосрочной стратегии развития энергетического сектора Азербайджанской Республики».

Премьер-министр отметил, что Президент Ильхам Алиев на совещании Кабинета Министров, посвященном итогам первого квартала года и предстоящим задачам, указал на недостатки, допущенные в деятельности производственного объединения «Азеригаз», и ряд проблем в этой области, дал поручения, связанные с устранением недочетов, обеспечением прозрачности.

Новруз Мамедов сказал, что на сегодняшний день в нашей стране реализован ряд важных проектов по обеспечению населения качественной питьевой водой и канализационными услугами. Вместе с тем, повышение качества услуг, оказываемых потребителям, продолжение работы по установке соответствующих счетчиков воды для точного учета ее потребления, а также предотвращение потерь являются приоритетными вопросами.

Премьер-министр, говоря о работе, проделанной в связи с подготовкой переписи населения, подчеркнул важность работы по комплектации, обеспечению необходимым оборудованием пунктов переписи и информированности населения.

Затем были заслушаны доклады по вопросам повестки дня министра энергетики Пярвиза Шахбазова, президента Государственной нефтяной компании Ровнага Абдуллаева, председателя ОАО «Азерсу» Горхмаза Гусейнова, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, председателя Государственного статистического комитета Таира Будагова.

На заседании состоялись выступления по темам, прозвучали различные предложения.