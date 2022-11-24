Состоялось очередное заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра, председателя Экономического совета Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось очередное заседание совета.

Под председательством премьер-министра, председателя Экономического совета Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось очередное заседание совета.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя Центрального банка Талеха Казымова и председателя правления ЗАО "Аграркредит" Мамеда Мусаева.

В повестку дня заседания были включены проекты изменений в законодательство, направленные на стимулирование сектора информационных и коммуникационных технологий.

По итогам были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения профильным учреждениям.