Состоялось очередное заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра, председателя Экономического совета Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось очередное заседание совета.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
На заседании были заслушаны доклады министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя Центрального банка Талеха Казымова и председателя правления ЗАО "Аграркредит" Мамеда Мусаева.
В повестку дня заседания были включены проекты изменений в законодательство, направленные на стимулирование сектора информационных и коммуникационных технологий.
По итогам были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения профильным учреждениям.