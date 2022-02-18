Состоялось очередное заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

На заседании были широко обсуждены вопросы об усилении антиинфляционных мер, продовольственной безопасности и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, председателя Центрального банка Эльмана Рустамова, министра сельского хозяйства Инама Керимова, председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, а также руководителей других государственных комитетов и структур, даны соответствующие поручения.