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Состоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

Состоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Состоялось очередное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Внутренняя политика
11 октября 2023 г. 20:22
Состоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

Состоялось очередное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

В повестке дня совместного заседания, проведенного под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова, были рассмотрены текущая ситуация и перспективы в области нефтегазодобычи страны, в том числе долгосрочные планы по развитию Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозы по дальнейшей добыче, ход выполнения проекта по реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, дополнительные работы, требующиеся для реализации этого проекта, и другие текущие вопросы.

На мероприятии были заслушаны доклад президента SOCAR Ровшана Наджафа и выступление главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

В заключение заседания с учетом предложений членов совета были даны соответствующие поручения правлению Азербайджанского инвестиционного холдинга и SOCAR.

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